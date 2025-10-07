Atenționare ANM: Cod roșu de ploi abundente si vânt puternic în trei județe

Potrivit avertizării Cod roșu, în județele Constanța, Călărași și Ialomița va ploua abundent, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 110…120 l/mp. Aceasta este în vigoare de marți de la ora ora 21.00 până miercuri la ora ora 23.00.

O avertizare Cod portocaliu valabilă în același interval vizează județele Tulcea, Brăila, Galați, Vrancea, Buzău, Covasna, Brașov, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Teleorman, Giurgiu, Ilfov și Capitală. În aceste zone va ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 60…90 l/mp și izolat de 100 l/mp.

Tot marți de la ora 21.00 până miercuri la ora 23.00 este în vigoare și o avertizare Cod galben. În centrul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și în vestul Carpaților Meridionali va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25…30 l/mp și izolat 40…50 l/mp. În județele Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Tulcea, Ilfov și municipiul București, vântul va avea intensificări cu rafale de 50…70 km/h. În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m va ninge temporar viscolit (rafale de 60…90 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10…30 cm).

Marți, până la ora 21.00, este în vigoare o altă avertizare Cod galben. Conform acesteia, în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și în jumătatea de sud a Moldovei, precum și în Carpații de Curbură va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25…30 l/mp și izolat 40…50 l/mp. Îndeosebi pe parcursul zilei de marți în județele Vrancea, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași și pe litoral, vântul va avea intensificări cu rafale de 50…70 km/h.

Meteorologii au emis și o informare meteorologică, valabilă până joi la ora 10.00, în toată țara, de ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1700 m, vreme rece.