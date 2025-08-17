Prima pagină » Meteo » Cod portocaliu de ploi torenţiale în trei judeţe din ţară

Cod portocaliu de ploi torenţiale în trei judeţe din ţară

ANM a emis, duminică seara, o avertizare de tip cod portocaliu de averse torenţiale şi descărcări electrice, care vizează judeţele Mureş, Braşov şi Covasna.
Iris Duțescu
17 aug. 2025, 20:04, Știrile zilei

În judeţul Covasna (localităţile Vâlcele şi Ilieni) şi judeţul Braşov (Tărlungeni, Vama Buzăului şi Budila), avertizarea va rămâne în vigoare până la ora 20:30.

Se vor semnala „averse torenţiale care vor acumula 20…30 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze de 50…55 km/h), grindină de mici dimensiuni (1-2 cm)”, potrivit meteorologilor. În zonă s-au acumulat local peste 25 l/mp în ultima oră.

În judeţul Mureş (Târnăveni, Iernut, Ungheni, Mica, Găneşti, Sânpaul, Ogra, Băgaciu, Cucerdea), avertizarea va rămâne în vigoare până la ora 20:15.

Se vor semnala „averse torenţiale care vor acumula 25…35 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze de 50…55 km/h), grindină de medii dimensiuni (2-4 cm)”.