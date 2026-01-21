Ger năprasnic în România: -19 grade în estul Transilvaniei. Cod galben miercuri noapte

Pe parcursul zilei de miercuri (21 ianuarie), vor mai fi temperaturi deosebit de scăzute local în nordul, centrul și sud-estul țării. În nordul Moldovei și în depresiunile din estul Transilvaniei se vor înregistra valori în jurul a -10 grade.

În noaptea de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) va mai fi ger în nordul și centrul țării. Valorile termice se vor situa în general între -19 și -10 grade.

În regiunile sudice, îndeosebi din a doua parte a nopții de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) și în dimineața zilei de joi (22 ianuarie), local și temporar vor fi precipitații mixte. Pe arii restrânse se va depune polei.

Joi vor fi precipitații mixte în regiunile estice, sud-estice și pe arii restrânse în centrul țării și se va depune polei.

Temporar vor fi intensificări ale vântului, miercuri (21 ianuarie), în sudul Banatului și al Moldovei. Viteza la rafală va fi în general de 40…50 km/h.

Cod galben de miercuri, ora 20:00 până joi, ora 10:00

În Maramureș și cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în nordul Crișanei și al Moldovei vremea va fi geroasă.

Temperaturile minime se vor încadra în general între -19 și -9 grade, cu cele mai scăzute valori în estul Transilvaniei.

Prognoză meteo pentru București

Miercuri, vremea va fi deosebit de rece la începutul intervalului, însă în orele amiezii valorile termice se vor situa în general în jurul celor normale. Cerul va avea înnorări, iar îndeosebi din a doua parte a nopții vor fi precipitații slabe mixte și depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 1 grad, iar cea minimă va fi de -3…-2 grade.

Joi, regimul termic va fi caracterizat de valori normale pentru această dată din an. Cerul va fi noros. În primele ore ale intervalului vor fi precipitații slabe mixte și depuneri de polei. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 2…3 grade, iar cea minimă de -1…0 grade. Noaptea vor fi condiții de ceață.

În intervalul 21 ianuarie ora 10 – 23 ianuarie, ora 10,municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de informare meteorologică ce vizează precipitații mixte și depuneri de polei.