Prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Cum va fi vremea de 1 Decembrie

3 – 10 noiembrie

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă.

10 – 17 noiembrie

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

17 – 24 noiembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, posibil ușor mai ridicate în zonele montane. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

24 noiembrie – 1 decembrie

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, în toate regiunile.