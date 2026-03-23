Temperaturi de vară joi, ploi din weekend. Prognoza ANM pentru toate regiunile, până pe 5 aprilie

Până joi va fi cald, cu 18 grade în sudul țării. Din weekend vine răcirea și ploaia. ANM a publicat prognoza completă până pe 5 aprilie.

BANAT

Între 23 și 26 martie vremea va fi caldă pentru această perioadă. Media maximelor

se va situa între 15 și 18 grade. În următoarele trei zile se va răci, chiar și cu

mai mult de 6…7 grade. La finalul lunii martie și la începutul lunii aprilie, se va încălzi din nou. Media maximelor termice va tinde spre 13 grade. Din data de 2 aprilie, temperaturile maxime

vor avea o medie cuprinsă în general între 12 și 14 grade. Media minimelor termice va avea

variații între 2 și 6 grade în prima săptămână și între 1 și 5 grade în cea de-a doua.

Din data de 26 martie vor fi posibile precipitații aproape zilnic.

CRIȘANA

Media maximelor termice va fi în creștere de la 15 grade în 23 martie, până la 18 grade

în 26 martie. În următoarele trei zile se va răci cu 6…7 grade. Apoi, la finalul lunii martie, va urma

o nouă încălzire, de 4…5 grade. În primele zile din luna aprilie temperaturile maxime vor fi în

medie între 11 și 15 grade. Media minimelor termice se va situa între 2 și 6 grade în prima

săptămână și între 1 și 4 grade în cea de-a doua. Din data de 26 martie vor fi posibile precipitații aproape zilnic.

TRANSILVANIA

Până în data de 26 martie vremea se va încălzi, iar media maximelor termice va avea

valori de la 12 la 15 grade. În următoarele două-trei zile, se va resimți o scădere de temperatură

de aproximativ 6 grade. Media maximelor termice va avea apoi variații în general între 9 și 13

grade. Media minimelor termice se va situa între 0 și 4 grade în prima săptămână și între -1 și 3

grade în cea de-a doua săptămână. Din data de 27 martie vor fi posibile precipitații aproape zilnic.

MARAMUREȘ

Între 23 și 27 martie vremea va fi caldă pentru această perioadă, cu o medie a maximelor

termice cuprinsă între 14 și 17 grade. Va urma o răcire până la finalul primei săptămâni. Temperaturile maxime vor ajunge să se situeze în medie între 9 și 12 grade. În cea de-a doua

săptămână media maximelor de temperatură va oscila între 10 și 14 grade. Minimele termice

vor fi în creștere, de la o medie de 2 grade în prima dimineață, până la 4…5 grade în diminețile

zilelor de 27 și de 28 martie, apoi trendul general va fi de scădere. Din data de 27 martie vor fi posibile precipitații aproape zilnic.

MOLDOVA

În primele 4 zile din interval vremea se va încălzi, de la o medie de 12 grade în prima,

până la 16 grade în 26 martie, când va caracteriza o vreme mult mai caldă decât ar fi normal în

această perioadă. Vor urma două zile de răcire, cu aproximativ 5 grade. Apoi, până la finalul

intervalului de prognoză temperaturile maxime vor avea variații în general între 11 și 14 grade.

Media minimelor termice se va situa în general între 2 și 5 grade. Din data de 27 martie vor fi posibile precipitații aproape zilnic.

DOBROGEA

Pe tot parcursul intervalului de prognoză, media valorilor termice maxime va oscila

între 12 și 15 grade, iar a minimelor, în general între 3 și 6 grade. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi mai mare în ultimele cinci zile ale lunii

martie și în primele zile ale lunii aprilie.

MUNTENIA

Între 24 și 26 martie vremea se va încălzi semnificativ, media maximelor termice urmând

să se situeze între 16 și 18 grade. În următoarele două zile se va răci, cu aproximativ 6…7

grade. Până în data de 1 aprile se va încălzi, media maximelor termice urcând până spre

15…16 grade. În zilele care vor urma, până la finalul intervalului de prognoză, media maximelor

de temperatură se va situa între 12 și 15 grade. Minimele termice vor fi cuprinse, în medie, între

2 și 5 grade. Din data de 27 martie vor fi posibile precipitații aproape zilnic.

OLTENIA

Media maximelor termice va fi în creștere semnificativă, de la 12 grade în 23 martie,

până la 18 grade în 26 martie. În următoarele trei zile vremea se va răcori, maximele termice

atingând cel mult 11…12 grade. Va urma o perioadă cu temperaturi maxime, cuprinse în

medie, între 12 și 15 grade. Media minimelor termice se va situa, în general, între 2 și 5 grade.

Din data de 26 martie vor fi posibile precipitații aproape zilnic.

La munte

În tot intervalul de prognoză, valorile termice vor avea variații, în general, între 0 și 5

grade media maximelor și între -4 și -1 grad a minimelor.

Vor fi precipitații aproape zilnic, până în data de 26 martie pe spații mici, apoi pe arii

extinse.