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UPDATE: Cod portocaliu de vijelie și grindină în București. Oamenii s-au adăpostit în sediile băncilor în zona Universității. A fost emis Ro-Alert

Capitala se află sub cod portocaliu de vreme severă până la ora 20:30. Autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert.
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Oana Antipa
30 iun. 2026, 20:01, Știrile zilei
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UPDATE:

Meteorologii au actualizat prognoza pentru București.

În prezent este avertizare cod portocaliu de vijelie și grindină.

Se vor semnala vijelie puternică cu viteze de 70…80 km/h, averse torențiale care vor acumula 20…35 l/mp, grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm), frecvente descărcări electrice.

Autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert de fenomene meteorologice severe.

Avertizarea este valabilă până la ora 21.15.

Știre inițială:

Bucureștiul se află, marți seară, sub avertizare cod galben de vreme severă, emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Meteorologii avertizează că fenomenele periculoase sunt așteptate în intervalul 19:30 – 20:30.

Potrivit ANM, în Capitală sunt prognozate intensificări ale vântului cu viteze de 50-60 km/h, vijelie, averse torențiale cu acumulări de 15-25 l/mp, descărcări electrice și, izolat, grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de 1-2 centimetri.

În zona Universității, ploaia torențială și rafalele puternice de vânt i-au surprins pe trecători. Imaginile surprinse la fața locului arată cum mai multe persoane s-au adăpostit în sediile băncilor pentru a se feri de furtună.

Meteorologii recomandă populației să evite deplasările pe durata manifestării fenomenelor meteo periculoase și să nu se adăpostească sub copaci sau în apropierea obiectelor care pot fi doborâte de vânt.

Avertizarea cod galben este valabilă până la ora 20:30, iar autoritățile monitorizează evoluția fenomenelor meteorologice în Capitală.

Intervenții ISU pe mai multe zone din București

Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov au intervenit pentru gestionarea efectelor produse de furtună în mai multe zone ale Capitalei. Potrivit ISU București-Ilfov, pompierii au fost solicitați pentru degajarea unui acoperiș desprins pe Bulevardul Magheru și a mai multor copaci căzuți pe Șoseaua Gherase, strada Matei Basarab, bulevardul Ghica Tei, strada Jean Alexandru Steriadi, Aleea Niculițel, strada Ciuca Ștefan, strada Traian și strada Mântuleasa.

Intervențiile sunt în desfășurare, iar autoritățile monitorizează evoluția fenomenelor meteorologice.

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