Vreme schimbătoare în București în Săptămâna Patimilor: de la temperaturi de primăvară la răcire accentuată

Locuitorii din București vor avea parte de o evoluție rapidă a vremii în intervalul 6-9 aprilie, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie.

Prima zi a intervalului, adică Lunea Mare, aduce o vreme plăcută, cu temperaturi peste normalul perioadei. Cerul va fi senin pe timpul zilei și variabil noaptea, iar vântul va sufla moderat, cu viteze de până la 40 km/h.

Valorile maxime vor ajunge la 22-23 de grade, în timp ce minimele vor coborî la 7-9 grade.

Începând cu 7 aprilie, marți, condițiile meteo se schimbă. Temperaturile scad și revin la valori apropiate de media obișnuită pentru această perioadă.

Cerul devine temporar noros, iar spre finalul intervalului apar precipitații, mai ales ploi, dar și forme mixte, inclusiv lapoviță și ninsoare. Vântul își menține intensitatea, cu rafale de până la 45 km/h. Maxima zilei va fi în jur de 18 grade, iar minima va coborî între 2 și 5 grade.

Răcirea continuă și în intervalul 8-9 aprilie. Temperaturile diurne scad sub valorile normale pentru această perioadă. Cerul va avea înnorări și pot apărea ploi slabe.

Vântul rămâne moderat, cu intensificări de până la 45 km/h. Maximele nu vor depăși 13-14 grade, iar minimele vor ajunge în jurul valorii de 3 grade.

Pentru întreaga perioadă, între 6 aprilie, ora 10:00, și 9 aprilie, ora 10:00, este valabilă o informare meteorologică pentru intensificări ale vântului și răcire a vremii.

Autoritățile anunță că situația va fi monitorizată constant, iar prognoza poate fi actualizată în funcție de evoluția fenomenelor, inclusiv prin avertizări de tip nowcasting.