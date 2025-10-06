Vreme severă la Bucureşti: Cod portocaliu de ploi şi vânt puternic

Potrivit prognozei speciale pentru municipiul Bucureşti, în intervalul 6 octombrie, ora 10:00 – 9 octombrie, ora 10:00, vremea va fi închisă şi rece, cu ploi temporar moderate şi importante cantitativ. În primele ore, între 6 octombrie ora 10:00 şi 7 octombrie ora 09:00, se vor acumula 10–20 l/mp, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi de 15–16 grade, iar cele minime de 8–10 grade.

În perioada 7 octombrie, ora 09:00 – 8 octombrie, ora 09:00, ploile vor fi mai însemnate cantitativ, mai ales seara şi noaptea, cu acumulări de 50–70 l/mp, iar vântul va avea intensificări temporare, cu rafale de 50–65 km/h. Temperaturile maxime vor scădea la 12–14 grade, iar minimele se vor menţine între 9–10 grade.

Pe 8 octombrie, ora 10:00 – 9 octombrie, ora 10:00, vremea va rămâne rece şi închisă, cu ploi temporare şi acumulări de 15–25 l/mp, în special pe parcursul zilei. Vântul va mai prezenta intensificări, cu viteze de 50–60 km/h în prima parte a zilei, iar temperaturile vor fi între 15–16 grade ziua şi 8–10 grade noaptea.

În acest interval, municipiul Bucureşti va fi sub incidenţa unei informări pentru ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului şi vreme rece, urmată de cod galben pentru ploi însemnate cantitativ în perioada 6 octombrie ora 21 – 7 octombrie ora 21. În 7 octombrie, ora 21 – 8 octombrie, ora 23, Bucureştiul va fi sub cod portocaliu pentru ploi importante cantitativ şi cod galben pentru intensificări ale vântului.