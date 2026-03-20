OFF The Record. Radu Marinescu: Banii tăiați de la plata restanțelor din Justiție trebuie achitați. „Noi am pledat întotdeauna pentru respectarea hotărârilor judecătorești”

Radu Marinescu: „Noi am pledat întotdeauna pentru respectarea hotărârilor judecătorești”

Radu Marinescu a susținut că Ministerul Justiției a pledat constant pentru respectarea hotărârilor judecătorești, dar a subliniat că instituția pe care o conduce nu construiește bugetul și nu decide alocările finale. „Noi am pledat întotdeauna pentru respectarea hotărârilor judecătorești și vom pleda în continuare”, a spus ministrul.

Întrebat dacă a fost consultat atunci când s-a decis tăierea sumelor de la ÎCCJ, Marinescu a răspuns că nu a participat la discuțiile din coaliție. El a spus însă că, din informațiile sale, propunerea a venit din partea Ministerului de Finanțe și a premierului și a adăugat că, din punctul său de vedere, suma ar fi trebuit alocată.

„Nu era o sumă care, la nivelul întregului buget, să comporte un risc sistemic de afectare a prudenței financiare. Din punctul meu de vedere, era o sumă care ar fi trebuit să fie alocată”, a afirmat ministrul Justiției.

Marinescu a mai spus că tema nu ar trebui transformată într-un conflict între categorii sociale și profesionale.

El a respins discursul public potrivit căruia magistrații ar fi „privilegiați” sau „dușmani ai societății”, afirmând că astfel de formulări reprezintă derapaje care nu ajută la rezolvarea problemei.

Radu Marinescu: Speranța mea este ca anul acesta să se găsească totuși fonduri

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat, în emisiunea OFF The Record de la Mediafax, că sumele destinate plății unor drepturi restante câștigate în instanță de magistrați „vor trebui să fie achitate”, chiar dacă, în acest moment, Guvernul a operat o amânare a plății lor.

„Este o decizie a Ministerului de Finanțe, pentru că alocările se fac de către Ministerul de Finanțe. Da, s-au luat de la Justiție în sens generic, nu s-au luat de la Ministerul Justiției”, a spus Marinescu, precizând că Ministerul Justiției și Înalta Curte de Casație și Justiție sunt ordonatori principali de credite distincți.

Ministrul a insistat însă că hotărârile judecătorești definitive trebuie respectate. „Este la fel de adevărat că e obligatoriu să respecți hotărârile judecătorești. Aceste sume de bani vor trebui să fie achitate. Din ceea ce am înțeles eu, este vorba doar de o prorogare, în niciun caz de faptul că nu vor fi achitate aceste drepturi”, a afirmat el.

Întrebat dacă Guvernul ar putea plăti totuși sumele în acest an, Marinescu a spus că speră să fie găsite resursele necesare. „Speranța mea este ca anul acesta să se găsească totuși fonduri”, a declarat ministrul, adăugând că nu poate vorbi în numele ministrului Finanțelor.

Potrivit acestuia, este vorba despre „sume considerabile”, probabil de peste un miliard de lei, însă detaliile exacte țin de ÎCCJ, în calitate de ordonator de credite pentru aceste plăți. Marinescu a arătat că, din proiectul de buget, rezulta o creștere substanțială atât pentru bugetul ÎCCJ, cât și pentru cel al Ministerului Public, tocmai pentru achitarea acestor drepturi restante.

Știrea inițială: În plin scandal legat de bugetul României, Guvernul taie de la Justiție ca să dea banii pentru ajutoarele sociale ale pensionarilor și pentru restanțele primăriilor.

