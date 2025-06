Ion Cristoiu: Guvern nou, năravuri vechi

Așadar s-a așezat, ca să nu spun s-a instalat la Pratul Victoria, un nou guvern, guvernul celei mai proaste coaliții din istoria pro-decembristă deoarce adună la un loc partide fără nicio legătură politică, morală, psihologică chiar, partide care se urăsc, partide care s-au înjurat și se vor înjura și care au încheiat un acord politic absolut nejustificat din punctul de vedere al motivului. De ce s-a făcut această coaliție alcătuită din PSD, PNL, UDMR, minorități, USR plus președinția? Pentru că președinția are în guvern un vicepremier cu reforma. Am urmărit și eu, ca tot omul, toate aceste ceremonii care definesc instalarea oricărui guvern de după 1990 și am văzut că sunt aceleași sindrofii, bine, unele care sunt dictate de Constituție, altele sunt dictate de, cum să zic, țeava de eșapament rău-mirositoare a propagandei de partid și de stat.

Acest guvern condus de Ilie Bojojan, care în sfârșit a ajuns premier și nu i-a lăsat pe români, nu l-a lăsat pe Gabriel Liiceanu, care îl implora: «Bolojane, nu ne lăsa». Nu ne-a lăsat, evident.

Vorbe mari «vom face, vom trece, vom reforma, vom schimba». Deci, primele mele constatări duc la un adevăr. Nu s-a schimbat nimic, în afară de faptul că-i un guvern mai prost decât toate guvernele de coaliție post-decembriste. Sunt aceleași obiceiuri.

1. Tentația tuturor premierilor, dar care este și mai mare la Ilie Bolojan, în care doarme un dictator, un fel de mareșalul Antonescu. Îl compar cu mareșalul Antonescu și nu cu Ceaușescu, deoarece Ceaușescu nu era chiar atât de fioros. Și mareșalul Antonescu, dar și Ilie Borojan mizează pe înfățișarea fioroasă.

Tentația aceasta s-a văzut ieri când a fost o veritabilă bătaie de joc la adresa democrației, în sensul că miniștrii desemnați au trecut prin audieri ca gâsca prin apă.

Deci au fost 16 miniștri, fiecare a făcut câte 10 minute. Iertați-mă! Temeiul fundamental al democrației este parlamentul, respectarea parlamentului. Chiar și când ai o majoritate de genul ăsta, respecți parlamentul. Nu-i vorba să respecti opoziția, să respecti proprii tăi parlamentari.

Și cum mai normal era să fie două, trei zile, să-i vedem și noi pe Oana Țoiu, pe Dragoș Pîslaru, pe toți ăștia. De ce au făcut asta? Pentru că dacă durau mai mult, atunci s-ar fi văzut imediat mișmașurile.

Dragoș Pîslaru, plasat de un cerc de interese în guvern. Oana Țoiu, a cărei poză rânjind circulă pe rețelele sociale. Păi, cum să spun? Ar putea și aia să-și pună totuși dinți, să-și mai pilească dinții că este ministra, șefa diplomației românești.

În prima ședință, guvernul și-a apropat să dea prin ordonanță simplă și ordonanță de urgență toate legile. Deci, din punctul acesta de vedere, nu mai e nevoie de parlament.

Dragoș Pîslaru, parașutat de cercuri dubioase de interese în guvern, a și postat că a fost amenințat cu moartea. Și, evident, tot în obiceiurile vechi, imediat i-au sărit în sprijin site-uri care stau acum la friptură.

Sunt sătul până în gât de amenințări cu moartea. Toți nenorociții, toți terchea-berchea precum acest Dragoș Pîslaru, când au o problemă, sunt amenințați cu moartea.

Nu este nimic nou. Plus dezvăluirea făcută de postul Realitatea, ceea ce este adevărat, știu și eu, că programul de guvernare a fost făcut de firma Kensington și de oamenii de casă de la Bihor ai lui Bolojan. Vom avea de-a face cu mareșalul Antonescu în varianta 2025.