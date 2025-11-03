Abrudean, despre pensiile magistraților: Sper să se tranșeze subiectul cât mai curând, azi sau mâine

„Îmi doresc foarte mult să se ajungă la o concluzie. Așa cum am mai spus, tărăgânarea unor subiecte sensibile pentru societate nu ne face bine deloc, nouă ca țară. Sper să se ajungă la o soluție, sper ca partidele din coaliție să aibă maturitatea necesară, și nu vorbesc de PNL aici, pentru că noi am demonstrat clar că avem un proiect de lege pe care l-am susținut și care a venit în această formă propusă de guvernul Bolojan, să meargă înainte”, a declarat luni Mircea Abrudean.

El susține că există flexibilitate din partea premierului pe acest subiect.

„Eu din discuțiile pe care le-am avut cu premierul, am înțeles că există flexibilitate la perioada de tranziție, de a merge, a depăși cei 10 ani. Cred că aici lucrurile pot fi discutate. Legat de cuantum, am înțeles că nu, dar sigur că orice discuție constructivă poate fi benefică”, a mai spus liberalul.

El speră ca acest subiect să fie „tranșat” luni sau marți.

„Din punctul meu de vedere, subiectul trebuie tranșat foarte rapid, pentru că există o așteptare în societate. Există un jalon în PNRR care trebuie respectat și depind foarte mulți bani pentru România de îndeplinirea acestui jalon și eu cred că ar trebui să fie gestionat în spiritul în care a venit inițial, adică echitate, despre asta este vorba. Sper să se tranșeze subiectul cât mai curând, adică astăzi sau mâine”, a mai spus președintele Senatului.