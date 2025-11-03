Abrudean, la deschiderea reuniunii Grupului Industrial NATO: România este puternică prin ea însăși

La reuniune au participat reprezentanți ai industriei de apărare din statele membre ale Alianței Nord-Atlantice, experți și oficiali NATO.

În mesajul adresat participanților, președintele Senatului a subliniat rolul esențial al NIAG ca punte între NATO și industria de apărare a statelor membre. „Această misiune este astăzi mai relevantă ca niciodată”, a afirmat Mircea Abrudean, evidențiind importanța cooperării și a transferului de expertiză pentru consolidarea capacităților de apărare colectivă.

Oficialul român a reiterat angajamentul României față de obiectivele NATO și a subliniat eforturile țării noastre de a transforma investițiile în apărare într-un motor de creștere economică și progres tehnologic. Printre proiectele majore menționate se numără investiția companiei sud-coreene Hanwha Aerospace într-o nouă fabrică de obuziere în județul Dâmbovița, care va genera până la 2.000 de locuri de muncă, precum și parteneriatul cu Rheinmetall pentru construirea, la Brașov, a celei mai moderne fabrici de pulberi din Uniunea Europeană, cu o investiție de peste 500 de milioane de euro.

„România este puternică prin ea însăși și, pentru că știm asta, trebuie să consolidăm ceea ce avem și să dezvoltăm ceea ce putem”, a declarat președintele Senatului, exprimând convingerea că parteneriatele strategice și investițiile în domeniul apărării contribuie direct la securitatea și prosperitatea flancului estic al Alianței.

Reuniunea plenară a NIAG, organizată în premieră la București, oferă un cadru de cooperare extinsă între NATO și industria de apărare, cu scopul de a identifica soluții practice pentru construirea unui viitor mai sigur și mai stabil.