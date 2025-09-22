Abrudean: Nu cred că parlamentarii din coaliție vor vota împotriva Dianei Buzoianu

În pofida speculațiilor că parlamentari PSD ar putea vota alături de AUR împotriva ministrei Mediului, Abrudean consideră că solidaritatea în cadrul coaliției de guvernare trebuie să prevaleze.

„Poziția PNL o să o exprime colegii din conducerea partidului. Eu cred că, totuși într-o coaliție, vorbim de un ministru al coaliției, nu cred că se va pune problema ca parlamentari din coaliție să voteze împotriva ministrului susținut de coaliție”, a declarat, luni, Abrudean.

Președintele Senatului recunoaște însă existența unor tensiuni care necesită dialog în cadrul coaliției. „Mai sunt situații de dialog care ar trebui aprofundate, sunt de acord aici și asta cred că trebuie rezolvate înainte de a ajunge la astfel de decizii pe un vot, pe o moțiune împotriva unui ministru al coaliției”, a adăugat Abrudean.

Întrebat despre posibilitatea ca actuala coaliție să continue fără premierul Ilie Bolojan, Abrudean a respins categoric un astfel de scenariu.

„Coaliția cu siguranță ar trebui să meargă mai departe, indiferent de situație, dar eu nu cred că vom ajunge în situația în care premierul Bolojan să-și dea demisia. Nu mi-aș dori să ajungem în această situație, pentru că nu ar fi” bună pentru stabilitatea guvernării, a precizat Abrudean.

Declarațiile lui Abrudean vin în contextul în care moțiunea simplă a AUR împotriva Dianei Buzoianu va fi dezbătută luni și votată miercuri în Parlament. AUR acuză ministra că blochează punerea în funcțiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989 și favorizează parcurile fotovoltaice, calificând această abordare „drept sabotaj al intereselor naționale”.