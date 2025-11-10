„Absolut indecent”! Vlad Gheorghe îi cere premierului Bolojan să limiteze cheltuielile din campania electorală

Fostul europarlamentar precizează că el are o „campanie studențească” și un buget „mic spre deloc”. „Bugetul poate să fie mic, entuziasmul trebuie să fie mare. Și eu și echipa mea îl avem”, afirmă acesta.

Vlad Gheorghe critică panourile electorale de mari dimensiuni din București, în perspectiva alegerilor pentru Primăria Capitalei: „Nu am nici un panou, nici nu vreau să am panouri, dar nici nu pot să am panouri, pentru că nu am banii de la partide. Mi se pare imoral să faci lucrul ăsta, în momentul în care România trece printr-o criză bugetară, care din păcate, ușor-ușor, pare că se transformă într-o criză economică”.

Apel către premierul Ilie Bolojan

Candidatul independent la Primăria Capitalei face un apel către premierul Ilie Bolojan: „Toți banii pe care-i vedeți pe panourile astea sunt bani de la buget, direct sau indirect. Nu există varianta de donații, de oameni de bine care au vrut să cumpere un panou, iar nivelul de extindere a acestor panouri este absolut indecent. Motiv pentru care vă spun acum în premieră în exclusivitate, astăzi la ora 11 mă duc la Guvern, să-i cer domnului Bolojan să limiteze cheltuielile din campania electorală”.

El afirmă că oamenilor nu li se poate cere să vină la niște alegeri parțiale, făcute în mijlocul iernii, care costă 67 de milioane de lei: „costul direct al alegerilor, să zicem, mai sunt câteva localități unde se fac alegeri, să zicem 50 de milioane de lei doar alegerile din București, estimat. Pe lângă asta, partidele să mai toace acești bani, încă niște zeci de milioane, pe care să și-i ia înapoi de la stat ulterior. Ăsta este un lucru indecent și o să-i cer astăzi premierului Bolojan să taie de la decont aceste cheltuieli, iar partidele să se descurce cum ne descurcăm cu toții, să nu mai ia bani de la buget pentru panouri și campanii electorale”.

Buget mic, spre deloc

Vlad Gheorghe spune că are un buget mic, dar că se bazează pe sprijinul voluntarilor: „Am un buget mic spre deloc. Până acum, funcționez pe bază de voluntariat (…). Sediul de campanie este într-o cafenea în mijlocul Bucureștiului, la Piața Romană, pentru care-i mulțumesc patronului (…). E o campanie studențească. Până în acest moment, cred că dacă am cheltuit 6.000 de lei cu totul, am cheltuit mult. Deci tot ce înseamnă materialele de publicitate până acum, cam 6.000 de lei (…). Bugetul poate să fie mic, entuziasmul trebuie să fie mare. Și eu și echipa mea îl avem”.