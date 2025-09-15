„Adevărul este mai important decât poziția mea”, spune Ministrul Educației înaintea votării moțiunii simple

Despre moțiunea de cenzură, ministrul Educației a afirmat, luni, la Antena 3 CNN că este „o ocazie de a discuta serios despre problemele educației, pentru că în spațiul public și chiar în moțiune. Și mă bucur că o să am această oportunitate. Au scăpat foarte multe informații distorsionate, pe care, cu această ocazie, sper să le clarific”.

David a afirmat că dacă moțiunea va trece, își va da demisia din funcție. „Eu sunt un om pentru care onoarea este un lucru important. Dacă moțiunea trece, nu are sens că eu să mai rămân un ministru care să implementeze un program de guvernare neasumat”, a declarat oficialul.

„Pentru mine adevărul este mai important decât poziția mea. Eu nu vin doar ca un ministru de austeritate, ne-am îndeplinit acest rol (…) Trebuie să gândim pe anul viitor un mecanism de dezvoltare”, a conchis Daniel David.