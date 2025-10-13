Alexandru Rafila, despre Titus Corlăţean: Conducerea PSD va avea o discuţie pentru clarificarea poziţiei

Întrebat dacă Corlăţean va rămâne în partid, Rafila a răspuns că nu a discutat personal cu el, dar a observat postările acestuia,

„Dânsul n-a fost prezent astăzi la această şedinţă, cu toate că este parlamentar. Sunt convins că va exista o discuţie a conducerii partidului cu domnul Corlăţean ca să îşi clarifice poziţia”, a spus Rafila, adăugând că PSD trebuie să găsească soluţii prin dialog pentru alegerea celei mai bune echipe.

Întrebat cum comentează afirmaţiile lui Corlăţean despre faptul că atmosfera din partid este dominată de tranzacţii, frici şi calcule personale, şi dacă Sorin Grindeanu îşi elimină concurenţa, Rafila a răspuns: „Nu, eu nu am asistat la niciun fel de discuţie, dacă vreţi, sau nici măcar nu am auzit că exista astfel de discuţii. Mi se pare că sunt afirmaţii care nu sunt fundamentate în acest moment. Dar, repet, cel care trebuie să vă răspundă la această întrebare este domnul Corlăţean care a făcut aceste afirmaţii”.

Senatorul PSD Titus Corlăţean a anunţat, luni, că încheie un ciclu de 24 de ani în politică, „întotdeauna în PSD, la bine şi la greu”. El a spus că proiectul de a candida la preşedinţia partidului „nu este fezabil”, deoarece partidul „nu mai are o viaţă politică democratică vie”.