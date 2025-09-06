Anamaria Gavrilă, despre apelul ministrului Educației: „Greva putea fi evitată prin dialog”

Anamaria Gavrilă, președinta Partidului Oamenilor Tineri, a adus critici la adresa ministrului Educației, Daniel David, care a cerut părinților să își trimită copiii la școală pe 8 septembrie, deși profesorii au anunțat că vor ieși în stradă în această zi de luni.

Potrivit POT, ministrul Educației nu doar că refuză să discute cu profesorii, ci încearcă să pună presiune pe aceștia prin apeluri adresate părinților.

Partidul politic consideră că această strategie aduce o formă de tensiune care nu este necesară în relația dintre părinți și profesori și amplifică conflictul, în loc să îl aplaneze.

„În loc să caute soluţii prin negociere şi respect, Daniel David încearcă să folosească părinţii împotriva profesorilor. Greva putea fi evitată prin dialog şi prin soluţii reale. Este clar că vorbim nu doar de lipsă de dialog, ci şi de o intenţie de a intimida. Nu poţi să tai mereu de la sistemul de educaţie şi să nu oferi nimic. Rolul unui ministru nu este să creeze prejudicii şi haos, ci să îmbunătăţească educaţia şi să construiască valoare. Dacă ministrul Educaţiei nu ştie să facă asta, soluţia e simplă: trebuie să plece” transmite Anamaria Gavrilă.

Partidul POT cere, de asemenea, Guvernului să renunțe la tacticile de presiune asupra profesorilor și să deschidă un dialog real cu sindicatele.

În opinia partidului, doar în acest mod poate fi protejat dreptul copiilor la educație.

Pe de altă parte, ministrul Educației, Daniel David, a declarat că este optimist în privința începerii cursurilor. El a îndemnat, de mai multe ori, în cadrul interviurilor susținute în această săptămână, părinții să își trimită copiii la școală luni, pe 8 septembrie, în ciuda protestelor sindicatelor.