Anca Alexandrescu, atacată după ce a pierdut sprijinul lui Călin Georgescu: „Ieri am fost bombardată de foarte multă lume”

Candidata la alegerile pentru Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, a declarat marți seară la Marius Tucă Show că a fost atacată din toate părțile după ce s-a aflat că nu mai are legătură cu fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu.

„Ieri am fost bombardată de foarte multă lume. Gata, nu mai ai nicio șansă, pentru că nu te susține domnul Călin Georgescu”, a spus ea.

Anca Alexandrescu a declarat că a remarcat reacția agitată din partea USR, după anunțul făcut de partidul AUR legat de susținerea jurnalistei de la Realitatea TV pentru funcția de primar, pe care o consideră disproporționată.

„De altă parte, văd isteria care s-a creat în partea USR-ului. Înțeleg că n-am șanse, că nu contează. Dar înțeleg că toată lumea este preocupată de ce fac eu. Am văzut că cei de la USR au și făcut postare cu mine. Cine sunt eu? Toți s-au năpustit pe mine.”, a declarat aceasta.

Alexandrescu susține că a devenit ținta unei campanii de denigrare plătite, pe care o leagă de candidatul la aceeași funcție la Primăria Capitalei, Daniel Băluță.

„Domnul Băluță plătește tone de materiale împotriva mea. Este și caraghios, pentru că sunt mai multe publicații care au același articol despre mine. Unele chiar și cu același titlu. Totuși, eu mă întreb, oare nu se întreabă bucureștenii de unde are domnul Băluță atâția bani să umple tot Bucureștiul de afișe?”, a declarat Anca Alexandrescu.