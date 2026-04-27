„Are nevoie de susținători”. Ce spune Ivan despre moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan

Nu e o alianță, e o situație conjuncturală, e o situație în care Partidul Social-Democrat și-a asumat printr-un vot covârșitor, 97,7% dintre colegii noștri în țară au decis să retragem sprijinul politic actualului premier Ilie Bolojann iar noi ducem la capăt la acest proiect”, a spus fostul ministru al Energiei.

Potrivit lui Ivan, Partidul Social Democrat a dat un termen în care „domnul prim-ministru să renunțe de bună voie, nu s-a întâmplat acest lucru, prin urmare a venit cu proiectul unei moțiuni de cenzură în Parlament, care are nevoie de susținători, așa că orice susținător este binevenit".

Marian Neacșu de la PSD și Petrișor Peiu de la AUR au susținut luni dimineață o conferință de presă comună în care au anunțat că pregătesc o moțiune de cenzură. Moțiunea de cenzură ar putea să fie dezbătută la începutul lunii mai cu scopul de a demite guvernul Bolojan.