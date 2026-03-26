AUR anunță că nu există nicio alianță cu PSD sau PNL

Despre informațiile unei alianțe AUR cu PSD sau cu PNL, reprezentanții Alianței spun că sunt „pure invenții”: „Nu a existat nicio discuție, nicio negociere, niciun fel de înțelegere”.

„Aceste zvonuri nu apar întâmplător. PSD este prins într-o coaliție din care nu poate ieși fără să plătească un cost politic uriaș. Au rămas acolo nu pentru că vor, ci pentru că nu mai au de ales. De aici și încercarea de a arunca pe piață tot felul de scenarii, de la „alianțe” inexistente până la povești despre întâlniri și pacte imaginare, menite să creeze confuzie și să deturneze atenția de la eșecurile guvernării”, se arată într-un comunicat transmis joi de AUR.

„PSD și PNL reprezintă astăzi două fețe ale aceleiași guvernări. Împreună au crescut taxele, au refuzat să respecte legea privind indexarea pensiilor și au pus presiune pe mame, pensionari și mediul privat. Aceste decizii le aparțin și nu pot fi separate și au consecințe directe asupra nivelului de trai al românilor”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

AUR reiterează că „nu există nicio alternativă în interiorul acestei coaliții. Este aceeași politică dusă până la capăt, de aceiași oameni, în aceleași interese”

„AUR nu a fost parte din acest mecanism și nu are nicio intenție să devină”, potrivit comunicatului citat.

Președintele PSD Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu președinta parlamentului European, Roberta Metsola, căreia i-a spus că PSD urmărește cu îngrijorare „semnalele tot mai dese de apropiere dintre partidul premierului și liderii formațiunii extremiste conduse de George Simion”.