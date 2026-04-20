AUR respinge o alianță pe încredere cu PSD. Simion anunță că nu va susține „pe vorbe” o moțiune de cenzură PSD

Declarația vine după ce liderul de grup al PSD din Senat, Daniel Zamfir, a sugerat că partidul ar putea depune o moțiune de cenzură în perioada următoare. Simion a respins însă ideea unei susțineri automate din partea AUR, subliniind că formațiunea sa nu mai poate lua drept garantate promisiunile venite din partea PSD.

„Nu mai putem avea încredere nici cât negru sub unghie în ceea ce spune domnul Zamfir”, a afirmat liderul AUR, invocând precedente în care social-democrații ar fi anunțat susținerea unor inițiative fără a le duce la capăt.

În acest context, Simion a menționat și pozițiile exprimate anterior de lideri precum Petrișor Peiu sau Ninel Peia, care nu s-ar fi concretizat în voturi efective.

Simion a insistat că AUR va analiza doar inițiative concrete, nu declarații politice.

„Nu putem merge pe supoziții. Așteptăm să vedem textul moțiunii și dacă există cu adevărat această intenție”, a precizat el.

În același timp, liderul AUR a reiterat că partidul său pregătește propria moțiune de cenzură, care ar urma să fie depusă în luna mai. Potrivit acestuia, aceasta este „singura certă în acest moment”, fiind susținută de parlamentarii formațiunii.

Simion a criticat dur PSD, pe care îl acuză că „de 10 luni este și la putere, și în opoziție”, și a pus sub semnul întrebării autenticitatea demersurilor politice ale acestuia. Totodată, el a invocat influențe externe asupra deciziilor politice, sugerând că anumite acțiuni ar putea fi dictate „de la Bruxelles sau de la Cotroceni”.

În discursul său, liderul AUR a făcut apel la „dialog și reconciliere”, dar a subliniat că acestea trebuie să fie bazate pe acțiuni concrete, nu pe declarații. El a reiterat și necesitatea unor măsuri economice pe care partidul le promovează, inclusiv prin inițiative legislative susținute de Petrișor Peiu.

De asemenea, Simion l-a criticat pe președintele Nicușor Dan pentru declarațiile privind excluderea AUR dintr-o eventuală formulă guvernamentală, susținând că o astfel de poziție contravine principiilor democratice, în contextul scorurilor electorale obținute de partid.