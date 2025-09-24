Autorizația pentru hidrocentrala Pașcani va fi semnată; nu votăm moțiunea, spune Sorin Grindeanu

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că în urma ședinței coaliției de guvernare premierul s-a angajat să rezolve două solicitări esențiale legate de proiectele energetice.

„Până la sfârșitul săptămânii vom avea autorizația pentru Pașcani, după parcurgerea tuturor procedurilor legale. De asemenea, o ordonanță de urgență va conferi celorlalte hidrocentrale statutul de obiective strategice de interes național, ceea ce va simplifica semnificativ procedurile de autorizare și obținere a avizelor”, a spus Grindeanu.

Liderul PSD a precizat că a cerut aceste măsuri premierului pentru a respecta programul de guvernare și a răspunde preocupărilor exprimate de parlamentari, menționându-l pe Daniel Zafir pentru implicare.

Grindeanu a adăugat că, după aceste garanții, parlamentarii PSD au decis în unanimitate să voteze împotriva moțiunii de cenzură depuse de AUR.