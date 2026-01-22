Prima pagină » Politic » Bogdan Ivan, discuții la Davos cu Eric Trump, președintele Trump Organization

Ministrul Energiei Bogdan Ivan anunță că a avut la Davos o întâlnire, într-un cadru restrâns, cu Eric Trump, președintele Trump Organization.
Foto: Facebook/Bogdan Ivan
Cosmin Pirv
22 ian. 2026, 11:47, Politic

„La Davos, am avut un dialog aplicat și direct cu Eric Trump, președintele Trump Organization, într-un cadru restrâns, cu ușile închise. Am explorat direcții strategice de cooperare cu Isaac Herzog, președintele Israelului și am discutat cu lideri globali despre noile direcții economice și geopolitice”, a scris joi pe Facebook Bogdan Ivan.

Ministrul susține că a prezentat rolul României într-o lume care se reconfigurează rapid și a susținut că producția suplimentară de energie poate suștine industriile viitorului, în special fabricile de inteligență artificială.

„România are capacitatea de a livra, iar portofoliul nostru strategic este energia. Avem deja pe masa partenerilor americani proiecte majore: extinderea capacităților de la Centrala Nucleară de la Cernavodă, proiecte în hidroenergie și dezvoltarea de hub-uri energetice capabile să alimenteze infrastructura de inteligență artificială. Acesta este cel mai solid și relevant contact cu administrația Trump din ultimul an și un semnal clar pentru România: avem credibilitate, avem proiecte și avem o șansă reală de a deveni cel mai important hub energetic al regiunii”, adaugă Bogdan Ivan.

