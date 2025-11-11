Bolojan, de Ziua Veteranilor: Sacrificiul lor ne garantează libertatea și securitatea

„Îi omagiem astăzi pe eroii al căror sacrificiu a stat la temelia statului român și pe toți militarii care, prin devotament și profesionalism, contribuie la securitatea României și la scrierea istoriei noastre recente”, afirmă premierul.

Bolojan a reamintit că ziua de 11 noiembrie marchează atât semnarea Armistițiului care a pus capăt Primului Război Mondial în 1918, cât și sacrificiul sublocotenentului Iosif Silviu Fogarași, căzut la datorie în Afganistan în 2003.

România a pierdut 31 de militari în misiunile externe, iar peste 200 au fost răniți.

„Modelul lor de acțiune, demnitate și curaj ne inspiră și ne ghidează. Ei ne-au arătat ce înseamnă să pui interesul țării în fața interesului personal”, a transmis premierul, mulțumind veteranilor pentru contribuția lor la „o Românie liberă, sigură și democratică”.