Bolojan, despre Catedrala Națională: Ține de identitatea unei comunități și poate să unească

„Eu cred că atunci când ai de administrat o comunitate, trebuie să faci atât proiecte de infrastructură, proiecte care țin comunitatea împreună și, a treia categorie, proiecte de suprastructură. Acest tip de proiect este unul de suprastructură – un proiect care ține de identitatea unei comunități, de credințele și tradițiile ei, un proiect care poate să unească”, a declarat Ilie Bolojan.

Fost primar al Oradei, Bolojan a rememorat și inițiativele simbolice realizate în timpul mandatului său, subliniind rolul pe care astfel de proiecte îl joacă în menținerea memoriei colective.

„Atunci când am fost primar la Oradea, am avut șansa să fiu primar în anul Centenarului. Cu toate că au fost niște proiecte criticate, am reamplasat statuia regelui Ferdinand în centrul orașului, ca un element de identitate, pentru ca cei care trec prin piață să își aducă aminte de ceea ce suntem și cum am ajuns în această situație”, a spus Bolojan.

„Cu toate discuțiile care au avut loc în această perioadă, este o lucrare de inginerie serioasă. Este o lucrare de pictură bisericească de mare calitate”, a mai adăugat Bolojan.