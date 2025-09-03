Bolojan, despre cazul Dăncilă-Năstase în China: Persoane fizice, fără funcții publice

„Eu cred că două persoane fizice, chiar dacă au fost demnitari, au libertatea să facă ceea ce consideră de cuvință, să se ducă la evenimentele pe care le consideră frecventabile sau la care doresc. Această imagine nu angajează sub nicio formă România, pentru că nu au o reprezentare instituțională într-o funcție publică”, spune, la EuropaFM, premierul Ilie Bolojan.

Foștii premieri PSD Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au participat la parada militară din China și s-au fotografiat alături de Vladimir Putin și Xi Jinping, precum și liderul nord-coreean, Kim Jong Un.

„Nu eu fac lista de invitați ai președintelui Republicii Populare Chineze”, declară fostul premier, Viorica Dăncilă, în exclusivitate pentru Gândul. Aceasta povestește că a fost invitată la Parada Victoriei pe către președintele chinez Xi Jinping.

România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onorați în poză lângă Putin astăzi, a reacționat ministrul de Externe, Oana Țoiu.