Bolojan, despre măsurile de austeritate: Nu sunt neapărat suficiente, dar e un început necesar

Ministrul a explicat în detaliu modul în care măsurile, deși neplăcute pentru mulți, ajută la echilibrarea finanțelor publice.

„Am dat aceste măsuri, vine în direcția în care, practic, corectăm deficitele țării noastre pe trei componente. O componentă importantă este pe creșterea devenitului la bugetul de stat. O a doua componentă importantă este pe scăderea de cheltuieli pe termen lung.

Și a treia componentă este pe partea de investiții și de programe, care urmează să fie prioritizate și eșalonate. Iar pachetele 2 și 3 urmează să întregească aceste măsuri. Și eu sper că aceste propuneri, care au fost cuprinse în acest pachet, pentru care astăzi guvernul și-a asuma răspunderea, să fie un semnal”, a declarat Bolojan în direct la Observator.

Acesta a precizat că măsurile nu sunt încă suficiente:

„Nu sunt neapărat suficiente, pentru că nu poți, din trei măsuri, să corectezi asemenea de deficite. Dar sunt un început necesar, obligatoriu, nu pentru că cineva îi face plăcere să asemenea măsuri”, a precizat ministrul.

Acesta a mai precizat că nu i-a făcut plăcere să decidă asemenea măsuri. „Aici nu faci ceea ce «dă bine» pentru tine. Când vezi că țara este într-o situație dificilă, ai două posibilități: să dezertezi, să fugi de acolo, să încerci să-ți conservi imaginea, să fii o speranță perpetuă că se va face ceva în viitor, sau să-ți asumi răspunderea”, a declarat Bolojan.

Acesta a precizat că măsurile vor fi luate etapizat, în decurs de un an și jumătate.

„Dacă aceste măsuri sunt adoptate în mod corect, dacă sunt într-un ritm care corectează cheltuieli, care generează venituri suplimentare, care eșalonează investiții, care stabilesc reguli bune de guvernare, combat evaziunea fiscală, combat fraudarea banului public și punem în practică un întreg pachet de măsuri de corectarea nedreptăților, de echitate socială și care creează condiții pentru dezvoltare, sunt convins că în a doua jumătate anului viitor se vor vedea rezultatele acestor măsuri”, a declarat premierul Ilie Bolojan.