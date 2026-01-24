Prima pagină » Politic » Bolojan, despre Unirea Principatelor: Un moment care a deschis drumul României moderne

Bolojan, despre Unirea Principatelor: Un moment care a deschis drumul României moderne

Premierul Ilie Bolojan a transmis, sâmbătă, de Ziua Unirii Țării Românești cu Moldova, că 24 ianuarie 1859 a fost un moment care a deschis drumul României moderne.
Bolojan, despre Unirea Principatelor: Un moment care a deschis drumul României moderne
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Laura Buciu
24 ian. 2026, 10:51, Politic

„Astăzi marcăm Unirea Țării Românești cu Moldova, realizată la 24 ianuarie 1859, un moment care a deschis drumul României moderne. Ne exprimăm recunoștința față de cei care au avut viziunea și curajul de a face acest pas. Unirea Principatelor Române a fost posibilă prin decizii asumate de lideri care au acționat responsabil și cu gândul la viitor. Ea a fost pregătită de o generație de intelectuali formați în marile universități ale Europei, conectați la ideile liberalismului, ale statului de drept și ale modernizării instituționale. Întorși acasă, au înțeles că progresul nu se construiește prin improvizație, ci prin legi clare și instituții funcționale.Domnia lui Alexandru Ioan Cuza a marcat începutul construirii statului român modern. Într-un interval scurt, au fost puse bazele administrației publice, ale sistemului de educație, ale justiției moderne și ale unui stat fiscal unitar. Reformele au fost ambițioase și au urmărit crearea unui stat funcțional”, spune Ilie Bolojan.

Premierul mai spune că, privind către anul 1859, „înțelegem că reformele sunt necesare” și că ele trebuie „susținute de responsabilitate, transparență și respect pentru reguli”.

„Aceasta este și responsabilitatea noastră astăzi. România are nevoie de un stat care funcționează, își respectă cetățenii și folosește responsabil resursele disponibile, bazat pe instituții credibile și eficiente”, a mai spus Bolojan.

Recomandarea video

Judecătoarea Ramona Grațiela Milu, membră CSM, prezintă statistica clientelismului din sistemul de Justiție
G4Media
Câți bani primește Aris Eram, de la Antena 1, pentru fiecare săptămână la Survivor. Fiul faimoasei Andreea Esca a dat lovitura
Gandul
Schimbul de mesaje dintre Mario Berinde și călăul său, înainte de crimă. Cum a încercat adolescentul de 13 ani să-și acopere urmele
Cancan
FOTO. Alexia Tălpan, blonda care a zăpăcit internetul cu formele sale! Iubitul ei n-a debutat încă în Superliga
Prosport
Corupția din justiția comunistă, în rapoartele Securității. Portretul judecătorului care „se pretează la orice”
Libertatea
Orașul din România cu cele mai ieftine garsoniere în 2026: Costă doar 9.000 euro
CSID
La ce viteză rămâi fără permis, în 2026, în funcție de drumul pe care circuli
Promotor