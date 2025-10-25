Prima pagină » Politic » Bolojan, huiduit la Carei la evenimentele dedicate Zilei Armatei Române. Care a fost reacția premierului

Premierul Ilie Bolojan a participat sâmbătă, la Carei, la evenimentele dedicate Zilei Armatei Române. În timpul discursului său, dar și după, mai multe persoane l-au huiduit și l-au numit „trădător”.
25 oct. 2025, 19:00, Politic

Sâmbătă, 25 octombrie, la Carei au avut loc evenimente dedicate Zilei Armatei Române, la care premierul Ilie Bolojan a luat parte.

În timpul discursului şi după încheierea evenimentului dedicat Zilei Armatei Române de la Carei, Satu Mare, premierul a fost huiduit de mai multe persoane și a fost numit „trădător”.

Ilie Bolojan a participat la ceremonia organizată la Ansamblul Monumental Glorie Ostaşului Român, în municipiul Carei, cu ocazia Zilei Armatei Române, unde a depus o coroană de flori.

„Dacă România este ceea ce este astăzi, datorăm acest lucru și acestor eroi ai neamului nostru, iar pentru cei ce sunt născuți în vestul României această zi nu este doar o zi simplă a Armatei Române, este și o zi importantă în care armata noastră, în 1944, a eliberat marginea de vest a românismului. Dumnezeu să îi odihnească în pace pe toți eroii neamului nostru”, a spus premierul în cadrul discursului său, în timp ce pe fundal se auzeau huiduieli din partea celor prezenți.

Ulterior, în timp ce se deplasa de la Monumentul Ostaşului Român spre maşină, premierul a comentat reacția publicului, spunând că este obișnuit cu astfel de situații.

„Eu sunt obişnuit cu aceste lucruri, n-am probleme din astea, înțelegeți? N-am niciun fel de probleme”, a fost reacția lui Bolojan.

Sursa video a reacției premierului: Facebook/PortalSM