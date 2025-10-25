Bolojan, cu ocazia Zilei Armatei: Armata este un exemplu de ordine, seriozitate și solidaritate

„Sunt aici în semn de recunoștință pentru sutele de mii de militari români care în cel de-al Doilea Război Mondial au murit – mai mult de jumătate în campania din Est. Am pierdut peste 50 de mii în campania din Vest, pe teritoriul României, și peste 100 de mii pe teritoriul Austriei, Ungariei și Slovaciei”, a declarat premierul într-un discurs.

Ilie Bolojan a subliniat că pentru cei născuți în vestul țării, această zi are o semnificație aparte: „Această zi nu este doar o zi simplă a Armatei Române, este și o zi importantă în care armata noastră, în 1944, a eliberat marginea de vest a românismului. Dumnezeu să-i odihnească în pace pe toți eroii neamului nostru”.

„Trăim astăzi o perioadă complicată, și în plan intern și în plan extern”

„În plan intern trebuie să ne facem ordine în finanțele publice, să ne punem economia pe baze mai sănătoase și să corectăm nedreptățile. În plan extern, războiul din Ucraina a schimbat ceea ce consideram că este stabil în regiunea noastră. Pacea nu mai este un fapt. În jurul nostru vedem cum armele clasice se combină cu forme noi de conflict – dezinformare, manipulare, atacuri cibernetice. Asta înseamnă că apărarea nu mai ține doar pe soldați și echipamente, ci de întreaga societate”, a spus premierul, referindu-se la contextul actual.

În acest sens, Bolojan a anunțat investiții majore în apărare: „Pentru țara noastră, polița de asigurare este capacitatea de a ne apăra și de a avea o armată profesionistă. De aceea, un obiectiv important în această perioadă este să întărim armata, industria de apărare și infrastructura critică și să investim mai mult în pregătirea oamenilor și în tehnologie. O parte importantă a bugetului va fi destinată formării, echipamentelor moderne și protejării infrastructurii esențiale”.

„Armata României este mai mult decât o forță militară, este un exemplu de ordine, seriozitate și solidaritate. Avem nevoie de aceste valori și în viața civilă”, a încheiat premierul.