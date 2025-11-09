Bolojan, mesaj de Ziua Internațională de luptă împotriva fascismului și antisemitismului

„Marcăm astăzi Ziua Internațională de luptă împotriva fascismului și antisemitismului și ne amintim de toți cei care și-au pierdut viața sau au avut de suferit din cauza atrocităților și a manifestărilor violente comise de regimul criminal fascist”, a afirmat Bolojan.

Premierul a făcut trimitere la Noaptea de Cristal, petrecută în urmă cu 87 de ani, descriind-o drept „un episod tragic din istoria europeană, în care naziștii și civilii intoxicați de propaganda regimului au arestat, torturat, ucis evrei, confiscându-le sau distrugându-le proprietățile și lăcașele de cult”. El a subliniat că acest moment a dus la „unul din cele mai întunecate capitole ale istoriei – Holocaustul”.

„Cum ura nu a cunoscut granițe, acest val s-a răspândit și în România, incidentele izolate devenind acțiuni sistematice de persecuție ale statului îndreptate împotriva comunităților evreiești”.

Bolojan avertizează că „fantomele urii și intoleranței sunt din ce în ce mai prezente în societățile noastre” și că „trebuie să ne asumăm responsabilitatea de a acționa coerent și puternic pentru ca ura, prejudecățile sau discriminarea să nu mai fie tolerate și să nu mai validăm atitudini care ne subminează încrederea și coeziunea socială”.

„Vreau să reafirm și în această zi angajamentul ferm al Guvernului României pentru combaterea antisemitismului, discriminării, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură”, conchide Bolojan.