Bolojan respinge teoriile conspiraţiei: Nimeni nu putea anticipa anularea turului doi

Prim-ministrul Ilie Bolojan a respins teoriile conspiraţiei care sugerează că renunţarea la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Bihor şi candidatura pentru Senat au făcut parte dintr-un plan prestabilit pentru a ajunge preşedinte al Senatului, preşedinte interimar şi premier al României.
Andreea Tobias
03 oct. 2025, 19:48, Politic

„Sunt pur şi simplu nişte fantasmagorii. Gândiţi-vă cine ar fi putut anticipa, când ai decis că vei candida la Senat, cu o campanie în care le spuneai în toate întâlnirile oamenilor că lucrurile nu merg bine, că trebuie corectate, deci făceai un fel de anticampanie, că vom ajunge cu turul doi la prezidenţiale anulat, că preşedintele Iohannis va demisiona”, a declarat Bolojan, la Prima TV.

Premierul a subliniat că nimeni nu s-ar fi putut gândi la astfel de evoluţii politice neaşteptate, precizând că teoria unei planificări prealabile nu are fundament real.

„Chiar dacă uneori nu există o planificare în carieră, important este că dacă ai onoarea să ocupi un anumit portofoliu, chiar dacă temporar, să faci ceea ce ţine de tine, să-i respecţi pe oamenii care te-au votat sau care îşi pun încrederea în oamenii politici”, a adăugat Bolojan.