Bolojan spune că nu au fost tăiate salariile profesorilor, dar vor lucra mai mult pentru același salariu. Motivul pentru care nu va participa la deschiderea noului an școlar

Premierul a explicat miercuri, la Europa FM, că nu au fost tăiate salariile profesorilor.

„Dar, prin creșterea normei didactice cu două ore, lucrează ceva mai mult, cu 10% mai mult, pentru aceleași salarii. Acesta este adevărul. Această măsură a fost luată datorită normei didactice de 16 ore sau de 18 ore pentru cei debutanți, care era una dintre cele mai mici din Europa. Acesta este adevărul, oricât s-ar supăra. Și impus sigur de constrângerile pe care le avem. E adevărat că numărul de norme didactice care erau la plata cu ora, aproximativ 30.000 de norme didactice față de cele 150.000 de posturi de titular, s-a redus, deci, la jumătate. Și, deci, vor fi sau mai puțini suplinitori în sistemul de învățământ, sau mai puține ore disponibile la plata cu ora. Aceasta este realitatea de la caz la caz. Iar, într-adevăr, costul, adică plata pe oră, a scăzut pentru că era mai mare decât plata cu ora în sectorul universitar și aproape dublă față de plata cu ora normală”, a spus premierul.

Întrebat dacă va merge luni la festivitățile de deschidere a anului școlar, Ilie Boloja a spus: „Particip în general destul de rar la acest tip de festivități și cred că în contextul atmosferei pe care o avem în această perioadă, cred că luni va fi o zi de lucru bună la Guvern”. „Adică nu veți merge”, a fost întrebat, iar el a răspuns: „Foarte probabil”.

Șeful Guvernului susține că nu se justifică o grevă în sistemul de învățământ.

Sindicatele din învățământ au anunțat că vor boicota deschiderea anului școlar.