Bolojan spune că nu au fost tăiate salariile profesorilor, dar vor lucra mai mult pentru același salariu. Motivul pentru care nu va participa la deschiderea noului an școlar

Premierul Ilie Bolojan a spus miercuri că „foarte probabil” nu va participa luni la deschiderea anului școlar: „Cred că luni va fi o zi de lucru bună la Guvern”.
Sursa foto: Guvernul României
Cosmin Pirv
03 sept. 2025, 15:03, Politic

Premierul a explicat miercuri, la Europa FM, că nu au fost tăiate salariile profesorilor.

„Dar, prin creșterea normei didactice cu două ore, lucrează ceva mai mult, cu 10% mai mult, pentru aceleași salarii. Acesta este adevărul. Această măsură a fost luată datorită normei didactice de 16 ore sau de 18 ore pentru cei debutanți, care era una dintre cele mai mici din Europa. Acesta este adevărul, oricât s-ar supăra. Și impus sigur de constrângerile pe care le avem. E adevărat că numărul de norme didactice care erau la plata cu ora, aproximativ 30.000 de norme didactice față de cele 150.000 de posturi de titular, s-a redus, deci, la jumătate. Și, deci, vor fi sau mai puțini suplinitori în sistemul de învățământ, sau mai puține ore disponibile la plata cu ora. Aceasta este realitatea de la caz la caz. Iar, într-adevăr, costul, adică plata pe oră, a scăzut pentru că era mai mare decât plata cu ora în sectorul universitar și aproape dublă față de plata cu ora normală”, a spus premierul.

Întrebat dacă va merge luni la festivitățile de deschidere a anului școlar, Ilie Boloja a spus: „Particip în general destul de rar la acest tip de festivități și cred că în contextul atmosferei pe care o avem în această perioadă, cred că luni va fi o zi de lucru bună la Guvern”. „Adică nu veți merge”, a fost întrebat, iar el a răspuns: „Foarte probabil”.

Șeful Guvernului susține că nu se justifică o grevă în sistemul de învățământ.

Sindicatele din învățământ au anunțat că vor boicota deschiderea anului școlar.

