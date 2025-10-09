Bolojan: Dacă nu reducem cheltuielile, salariile din sectorul public sunt plătite din împrumuturi

Bolojan a explicat, la News Pass de la B1, că reforma administrației publice este o necesitate urgentă, nu doar o opțiune politică, și a anunțat că reducerile de personal trebuie să fie efective, nu doar pe hârtie.

„Nu mai putem să ne permitem o administrație supra-dimensionată în multe locuri, care stă cu mâna întinsă către guvern an de an, iar guvernul nu mai are bani pentru a acoperi acest deficit de funcționare”, a declarat Bolojan.

Prim-ministrul a explicat că există două variante: „Să mimăm reforma, adică să deranjăm cât mai puțin locurile în care avem personal supra-dimensionat. Această ipoteză nu o susțin. Am mai încercat să facem aceste lucruri anii trecuți, când am anunțat că vom face reforme, dar am desființat posturi vacante, adică efect aproape zero”.

Întrebat dacă are o situație clară despre câți oameni au plecat de la nivel central și local de când este premier, Bolojan a răspuns: „Din punct de vedere al reducerilor efective, nu s-a acționat pe acest domeniu în mod direct, decât pe anumite segmente, în anumite instituții, pentru că reducerea de personal nu este o operație care se face de pe o zi pe alta”.

Prim-ministrul a spus că s-a acționat pe componenta de sporuri – reducerea sporurilor cu 10% pe fonduri europene și reducerea sporului de condiții vătămătoare. „Aici ai efecte imediate. Dar calculul pe fond este să faci un calcul real al personalului și asta trebuie făcut în perioada următoare”, a explicat Bolojan.

Referitor la dificultățile tehnice ale reformei, premierul a precizat că „pentru fiecare instituție trebuie să stabilești noi structuri de personal, să organizezi proceduri de reducere de personal. Gândiți-vă că la Senat, unde s-a făcut o reducere, a durat aproximativ 3-4 luni de zile până ea a devenit efectiv operațională”.

Întrebat ce vrea să spună când afirmă că se poate ajunge într-o „situație foarte complicată”, respectiv dacă există riscul creșterii TVA la 24%, Bolojan a respins această variantă.

„Gândiți-vă că costul total al salariilor din sectorul public într-un an de zile este aproximativ 150 de miliarde de lei, deci exact cam 30 de miliarde de euro. Dacă menținem investițiile și toate celelalte cheltuieli normale, dacă nu luăm împrumuturi, asta reprezintă contravaloarea salariilor din sectorul public din România într-un an de zile. Toate salariile sunt integral plătite din împrumuturi”, a avertizat prim-ministrul.

Bolojan a dat exemple concrete despre costul împrumuturilor: „Am plătit anul acesta 11 miliarde de euro doar dobânzi, ceea ce înseamnă autostrada Moldovei de la București la Pașcani. Gândiți-vă că dacă tot creditul pe care l-am luat anul acesta l-am duce în lucrări de drumuri expres, am face într-un an de zile 2.500 de kilometri, adică am trece Carpații de la Chișinău și până la granița de vest”.

Bolojan a vorbit din nou despre transparență: „Dacă nu le spunem românilor adevărul, n-au cum să înțeleagă despre ce este vorba și n-au cum să creadă că suntem într-o situație cu spatele la zid și trebuie să luăm aceste măsuri nu pentru că ni le impune cineva, pentru că este pur și simplu în interesul nostru”.