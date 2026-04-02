Bolojan spune că România mai are de absorbit 80% din cele 10 miliarde de euro până la sfârșitul lunii august

Premierul Ilie Bolojan a evitat să comenteze direct scenariul unei eventuale retrageri a PSD din coaliția de guvernare, afirmând că miza actuală nu este schimbarea unor persoane, ci rezolvarea problemelor urgente ale României.
Iulian Moşneagu
02 apr. 2026, 19:35, Politic

Întrebat la Europa FM ce ar face în situația în care PSD și-ar retrage miniștrii din Executiv, pe fondul consultărilor interne din partid privind viitorul formațiunii în actuala coaliție, Bolojan a spus că aceasta este decizia social-democraților.

„Este decizia Partidului Social Democrat să facă ceea ce trebuie. Se discută foarte mult de persoane, dacă rămâne Bolojan, dacă pleacă, ce se întâmplă, dar nu o persoană sau alta este miza acestei probleme”, a declarat premierul.

Bolojan a avertizat că o eventuală schimbare a guvernului ar aduce cel puțin una sau două luni de lipsă de concentrare pe problemele majore, într-un moment critic pentru absorbția fondurilor europene.

„Dacă nu absorbim cele 10 miliarde de euro, pe care trebuie să le absorbim din bani europeni, din care mai mult de jumătate sunt granturi, până la sfârșitul lunii august, România va pierde acești bani. Și avem până acum din această sumă puțin sub 20% absorbiți. Mai avem de absorbit 80%. Dacă nu ne concentrăm pe această temă, indiferent cine va fi, vom pierde banii”, a subliniat șeful Executivului.

„Și atunci am preferat să nu discut tot felul de supoziții, tot felul de ipoteze, de jocuri politice, care n-au niciun fundament real, ci am preferat, cu tot zgomotul politic pe care l-am avut în aceste luni, să ne concentrăm să împingem problemele”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a adăugat că Guvernul trebuie să rămână concentrat și pe reducerea prețului energiei.

