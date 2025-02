Bugetul de stat pe anul 2025 a fost promulgat

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretele pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2025 şi pentru promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2025.

Deputaţii şi senatorii României au votat, miercuri, legea bugetului de stat pe 2025. Au fost de 254 de parlamentari care au votat „pentru” şi 192 care au votat „împotrivă”

În urma dezbaterilor din Plenul reunit, a fost votată legea bugetului de stat pe 2025.

Au fost 254 de voturi „pentru” şi 192 de voturi „împotrivă”.

Premierul Marcel Ciolacu a spus, despre bugetul de stat din anul 2025, că unii spun că bugetul este optimist, alţii că este de austeritate, „dar este un buget de dezvoltare”. În timpul discursului, din sală s-a strigat „demisia”.

„Vreau să dau câteva explicaţii generale despre modul în care am construit bugetul pe 2025, anticipând şi o serie de critici care vor veni sigur şi azi. Sunt două mari atacuri împotriva acestui buget – în mod paradoxal, aflate în totală antiteză una faţă de cealaltă. Unii spun că este un buget de austeritate. Ceilalţi spun că, dimpotrivă, este un buget optimist şi că statul cheltuie prea mult. Austeritate înseamnă ce s-a făcut în 2010: s-au tăiat salariile bugetarilor şi pensiile, s-a mărit TVA-ul şi s-au luat bani cu împrumut de la FMI. Noi nu ne atingem de veniturile aflate în plată ale românilor. Nici la pensii, unde anul trecut a existat o creştere medie de 40%, nici la salarii unde a existat o majorare anuală de aproape 25%. Nu creştem TVA, fiindcă am lovi în nivelul de trai al populaţiei, în special al celor cu venituri mici. Şi nu avem nevoie de banii FMI, folosim fonduri europene şi bani din PNRR”, a declarat Marcel Ciolacu.

Premierul a mai spus că bugetul are cea mai mare alocare de resurse din finanţări europene de la aderarea europeană, investiţii majorate la 150 de miliarde de lei pe an, bani în plus pentru spitale şi servicii medicale, pentru educaţie, pentru dezvoltare regională şi pentru infrastructură.

„Să trecem la cealaltă critică – bugetul este prea generos cu cheltuielile. Am auzit un cunoscut om de afaceri care spunea că bugetul ţării ar trebui să fie sinonim cu cel al unei firme, să nu ai costuri mai mari decât veniturile. Adică, dacă ai deficit bugetar este ceva rău. Este o abordare extrem de simplistă, care nu ţine cont de realităţile ţării şi mai ales, de contextul economic de dezvoltare în care se află România. Nu există stat european modern care să nu se fi dezvoltat, ca şi noi, făcând deficite bugetare semnificative. Spania, Italia, Franţa, Portugalia, Belgia sau Grecia şi alte ţări moderne ale continentului au cheltuit masiv – şi nu doar din bani europeni. Dacă ne uităm la gradul lor de îndatorare publică şi îl comparăm cu al României, suntem la jumătate din ponderea lor! Iar 2025 şi 2026 sunt anii de vârf ai dezvoltării noastre – aceasta este adevărul acceptat de partenerii din Comisia Europeană prin Planul Bugetar Structural. Am câştigat o fereastră uriaşă de timp pentru a ne dezvolta ţara, 7 ani, şi am de gând să o folosesc la maximum, în acelaşi timp cu a onora la virgulă angajamentul luat în faţa Comisiei de a reduce deficitul şi a ne încadra în 7% din PIB”, a adăugat premierul,