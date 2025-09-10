Câini roboți au fost antrenați pe teritoriul Rusiei în exercițiul trilateral China-Rusia-Mongolia

Activitățile au vizat detecția de droguri și explozibili, identificarea de obiecte suspecte, urmărirea și capturarea suspecților, precum și căutarea țintelor ascunse. Exercițiul a implicat forțe din China, Rusia și Mongolia și s-a desfășurat în zona de frontieră unde se întâlnesc cele trei țări.

„Exercițiul nu doar că a testat capacitatea noastră trilaterală de a răspunde la situații de urgență, ci reprezintă și un pas important în consolidarea prieteniei tradiționale, aprofundarea încrederii strategice reciproce și întărirea cooperării în domeniul securității dintre China, Rusia și Mongolia”, a declarat soldatul chinez Chen Jiang, citat de Sofia News Agency.

Drone și roboți-câini în patrularea frontierelor

Primul de acest fel pentru forțele de frontieră ale celor trei țări, exercițiul s-a desfășurat în apropierea orașului Manzhouli, din regiunea autonomă Mongolia Interioară, zonă unde se întâlnesc frontierele Chinei, Rusiei și Mongoliei. Materialele publicate de armata chineză au surprins utilizarea unor tehnologii moderne: radare de recunoaștere, drone de supraveghere și vehicule robotizate terestre – inclusiv câinii robotici.

Expertul militar Zhang Junshe a explicam pentru Global Times că: „teroriștii recurg din ce în ce mai mult la tehnologii de vârf, iar roboții câini și dronele ajută la economisirea de resurse, reduc riscurile umane și sporesc eficiența patrulării”.

Roboți de teren pentru a proteja trupele

Tendința de modernizare este mai amplă. În vara anului 2025, armata chineză a testat câini roboți patrupezi înarmați cu arme automate, care au fost utilizați în exerciții cu foc real și în teren accidentat, desfășurate în apropierea frontierei cu Rusia. „Sistemele robotizate pot urma infanteria în teren dificil și pot oferi foc de acoperire acolo unde soldații sunt cei mai vulnerabili”, a comunicat un istructor, citat de Defence Blog.

Acest fel de platforme robotice au demonstrat funcții de recunoaștere, neutralizare a pozițiilor inamice, manevrabilitate în teren dificil, evitare a obstacolelor și transmiterea în timp real a informațiilor către operatori umani. Pentru Rusia, integrarea roboților patrupezi pe teren rusesc în exercițiul trilateral reflectă ambiția de a-și moderniza operațiunile militare și de a-și proteja personalul.