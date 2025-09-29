Prima pagină » Politic » Călin Georgescu despre Războiul din Ucraina: Pacea va fi spre finalul anului viitor

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidenţiale, a declarat că situaţia războiului din Ucraina a suferit schimbări semnificative, subliniind „nu mai sunt datele din decembrie în care pacea era foarte aproape”.
Radu Mocanu
29 sept. 2025, 20:59

„Ce-a fost în decembrie legat de Ucraina, nu mai este valabil acum, adică lucrurile au escaladat într-un mod foarte complicat pentru noi ca oameni, pentru ei ca ţară. Şi cel mai important este că nu ar trebui să mai moară niciun om pentru ceea ce este absurd, pentru că dialogul face foarte mult. Şi el nu a fost spus pe masă şi atunci au căzut ei înşişi într-o plasă”, a afirmat Călin Georgescu, luni, la Marius Tucă Show, găzduit de Gândul.

Fostul prezidenţiabil a accentuat: „Nu mai sunt datele din decembrie în care pacea era foarte aproape. Se putea realiza”.

Acesta a oferit un potenţial scenariu de încheiere a războiului: „Ucraina, în primul rând, istorii vorbind, nu a fost un stat. Şi pe acest criteriu oamenii au suferit şi suferă în continuare pentru că finalul, cu siguranţă, pe acest fond şi la ce s-a întâmplat în întâlnirile pe care preşedintele Trump le-a avut în Alaska şi ce a spus la ONU, probabil că nu pacea, ci armele vor fi puse jos cam prin primăvara anului viitor. Pacea va fi spre finalul anului viitor”.

Privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană sau NATO, Georgescu a afirmat: „Ucraina va pierde teritorii. Probabil că va intra în Uniunea Europeană, dar niciodată în NATO”.