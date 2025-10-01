Care sunt măsurile de relansare și de ce nu pot fi aplicate imediat. Explicațiile lui Nazare

Alexandru Nazare a declarat miercuri seara că discuţiile privind pachetul de relansare economică vor fi purtate în următoarele şedinţe ale coaliţiei, prioritatea imediată fiind adoptarea pachetului de administraţie, întârziat cu aproape o lună.

Întrebat când ar putea fi lansat pachetul de măsuri pentru relansarea economiei, Nazare a răspuns: „Prioritatea în momentul de faţă e adoptarea pachetului de administraţie, care e întârziată cu aproape lună. Era cuprinsă în pachetul 2, a fost anunţată în pachetul 2 şi e foarte important să aprobăm pachetul de administraţie”.

Ministrul a subliniat că există un interes mare pentru includerea unor măsuri de simplificare şi debirocratizare, dar a avertizat că acestea nu trebuie să implice un spaţiu fiscal prea mare în contextul actual.

„Dacă reuşim să creăm acel spaţiu fiscal prin economii, da. Dar aceste lucruri trebuie discutate înainte de a fi anunţate şi vor fi discutate în şedinţele următoare din coaliţie”, a explicat Nazare.

Oficialul a încurajat includerea cât mai rapidă a măsurilor de simplificare administrativă, însistând însă asupra necesităţii de a găsi mai întâi resursele financiare necesare.