Prima pagină » Politic » Casa de marcat virtuală: cum pot fi folosite telefonul, tableta sau calculatorul pentru încasare

Casa de marcat virtuală: cum pot fi folosite telefonul, tableta sau calculatorul pentru încasare

O inițiativă legislativă prin care comercianții să poată folosi telefonul, tableta sau calculatorul pe post de casă de marcat a fost depusă de un deputat USR. Condiția: să aibă instalată o aplicație aprobată de ANAF. Asta ar înlocui casele de marcat clasice, care sunt scumpe și greu de întreținut.
Casa de marcat virtuală: cum pot fi folosite telefonul, tableta sau calculatorul pentru încasare
Foto: Pixabay
Laura Buciu
14 dec. 2025, 10:34, Politic

Deputatul USR Andrei Plujar a depus o inițiativă legislativă prin care comercianții să poată folosi orice instrument, ca telefon, tabletă sau calculator pe post de casă de marcat.

Condiția este ca pe aceste instrumente să fie instalată o aplicație aprobată de ANAF care să poată înlocui casele de marcat clasice, scumpe și greu de întreținut.

Astfel, vânzătorii ar putea vinde de oriunde, inclusiv din fermă sau de la târguri, nu ar mai trebui să cumpere aparate de mii de lei și aplicația ar transmite automat datele către ANAF și ar emite bonuri în format digital.

Instrument digital sigur

„«Casa de marcat virtuală» este menită să reducă povara administrativă și să sprijine activitatea antreprenorilor, oferindu-le un instrument digital sigur, flexibil și accesibil. În locul casei de marcat clasice, vor putea folosi telefonul sau tableta și o aplicație certificată ANAF, care va înregistra corect tranzacțiile, va transmite automat datele fiscale către autoritatea competentă și va emite bonul fiscal exclusiv în format electronic. În acest fel, întărim și capacitatea statului de a controla și reduce evaziunea fiscală”, declară deputatul USR de Caraș-Severin Andrei Plujar.

Inițiativa introduce așa-numita casă de marcat electronică fiscală virtuală (AMEF-V), o aplicație software certificată de ANAF care îndeplinește toate funcțiile esențiale ale unui aparat fiscal clasic. Asta ar elimina costurile mari cu aparatele fizice și ar face procesul mai simplu și mai ușor de actualizat.

Alte țări folosesc asemenea software

Ideea există deja în multe țări europene, unde fie se folosesc sisteme software securizate (Franța), fie combinații hardware-software (Belgia), fie bonuri fiscale electronice cu semnătură digitală (Italia) sau criptografiere la sursă (Austria și Germania).

Recomandarea video

EXCLUSIV Nababii din Dubai: Lista românilor cu cele mai multe proprietăți în luxosul oraș din Emiratele Arabe Unite
G4Media
Zodiile care au parte de un nou început după 14 decembrie 2025
Gandul
9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate
Cancan
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport
Niciun leu fără dedicație. Cum cheltuie Spitalul Sfânta Maria din Iași banii pentru copiii bolnavi: contracte cu finul lui Maricel Popa, cu arhitectul lui Costel Alexe și cumetrii lui Mihai Chirica
Libertatea
Mihai Voropchievici dezvăluie care e singura zodie răsfățată de rune pe final de 2025: „Primesc o șansă unică”
CSID
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor