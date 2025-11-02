Cătălin Drulă: Bucureştiul trebuie să rămână pe drumul onest început de Nicuşor Dan

Cătălin Drulă a fost validat oficial, duminică, drept candidatul USR la Primăria Capitalei.

Într-un discurs susţinut la evenimentul de lansare, Drulă a rememorat începuturile mişcării civice care l-au adus pe Nicuşor Dan în prim-planul vieţii publice şi a transmis că lupta pentru un Bucureşti onest şi funcţional trebuie continuată.

„Alegerea din 7 decembrie este între continuarea drumului onest deschis de Nicuşor Dan şi întoarcerea oraşului în mâinile grupărilor de interese care l-au adus în starea de decapitalizare”, a spus Drulă.

El a subliniat că în mandatul lui Nicuşor Dan s-au făcut investiţii esenţiale în termoficare şi transport public, „în pofida unui buget insuficient”, şi a promis că va accelera ritmul lucrărilor: „Nu putem aştepta încă 20 de ani pentru modernizarea reţelei de termoficare. Trebuie să o facem în 5-6 ani”.

Drulă a prezentat şi o parte din priorităţile sale pentru Bucureşti: modernizarea bulevardelor şi a transportului în comun, extinderea reţelei de tramvai şi metrou, investiţii în spaţii publice şi parcuri noi, precum şi un plan pentru reducerea poluării. „Aerul pe care îl respirăm trebuie să devină o prioritate politică”, a afirmat el.

Deputatul USR a spus că miza alegerilor este integritatea administraţiei: „Se poate şi să faci, şi să fii onest. Despre asta este vorba, despre a fi competent şi a nu tremura în faţa reţelelor de interese”.