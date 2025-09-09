Cătălin Drulă, mesaj pentru Sorin Grindeanu: „Fă odată congresul PSD”

Marți, la Antena 3 CNN, fostul ministrul al Transporturilor, Cătălin Drulă a afirmat că „țara stă în loc pentru congresul PSD”, adăugând: „Sorin Grindeanu, fă odată congresul PSD!”

„E un șantaj, în ceea ce privește guvernarea sau bucureștenii cu alegerile de acolo, pentru că nu și-a rezolvat domnul Grindeanu președinția PSD”, a declarat Drulă.

Acesta a subliniat că Sorin Grindeanu iese „din două în două zile” cu declarații prin care amenință cu ruperea coaliției dacă se organizează alegeri la București.

„Iese odată la două zile și spune că dacă se fac alegeri la București conform legii, care spune că trebuie să avem alegeri, că e vacant postul de primar, atunci PSD se va simți marginalizat și gata, s-a rupt coaliția”, a declarat Cătălin Drulă.

„Pare că avem un partid cu nevoi speciale care trebuie ajutat să nu piardă congresul”, a mai adăugat Drulă.

Întrebat dacă și-ar dori să fie un candidat comun susținut de PSD-PNL-USR, Drulă a răspuns: „Nu chiar orice susținere este onorantă, dacă mă gândesc mai bine”.