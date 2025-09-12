Cătălin Drulă: Să scoatem mafioții din instituții și să aducem respect pentru oameni

Cătălin Drulă spune că, dacă va fi ales primar, va scoate „mafioții” din instituții, va continua proiectele lui Nicușor Dan referitoare la termoficare și transportul în comun și va dezvolta un oraș unitar, subliniind că pentru toate acestea este nevoie de un primar legitim, votat direct de cetățeni.

Cătălin Drulă a declarat vineri, în Parcul Sebastian, că mesajul principal al campaniei sale pentru Primăria Capitalei este curățarea instituțiilor de „mafioți” și readucerea respectului față de cetățeni. Fostul ministru al Transporturilor a amintit cum, în opt luni de mandat, a reușit să înfrunte „clanuri și privilegii” care afectau bugetul public.

„Rădoi era rege”, i-a spus un fost angajat Metrorex, acum pensionar.

„Astăzi, Rădoi este istorie. Oamenii simt pe pielea lor cum banii publici au fost căpușați de clanuri și privilegii”, a replicat Drulă.

Acesta a explicat că, dacă va fi ales primar, va continua proiectele începute de Nicușor Dan în domeniul termoficării și transportului în comun și va lucra pentru un oraș unit și eficient. Drulă a subliniat că pentru implementarea acestor măsuri este nevoie de un primar legitim, votat direct de cetățeni.