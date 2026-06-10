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CCR discută astăzi cererea lui Sorin Grindeanu privind conflictul juridic între Parlament şi Guvern pe OUG privind programul SAFE

Curtea Constituțională a României va dezbate miercuri sesizarea formulată de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, care acuză un conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Parlament în urma adoptării Ordonanței de urgență privind Programul SAFE.
CCR discută astăzi cererea lui Sorin Grindeanu privind conflictul juridic între Parlament şi Guvern pe OUG privind programul SAFE
Sursă foto: Alexandru Dobre, Mediafax Foto
Diana Nunuț
10 iun. 2026, 10:53, Politic
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CCR se va reuni astăzi, într-o ședință la ora 12:00, pentru a discuta sesizarea formulată de președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, cu privire la un conflict juridic constituțional între Guvern și Parlament, pe tema ordonanței de urgență emisă de cabinetul interimar Ilie Bolojan cu privire la Programul SAFE.

Concret, în sesizarea depusă de Grindeanu se precizează că Guvernul Bolojan nu mai era abilitat să adopte ordonanța pentru programul SAFE, întrucât fusese demis prin moțiune de cenzură.

Șeful Camerei Deputaților susține, în sesizarea sa, că „reglementarea prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2026 a unor soluţii legislative care se aflau deja în procedură parlamentară – în curs de dezbatere sau chiar pe ordinea de zi a şedinţelor plenului la Camera Deputaţilor şi, respectiv, la Senat – transformând astfel Guvernul dintr-un legiuitor delegat, căruia i s-a retras tocmai mandatul democratic, într-o autoritate legiuitoare concurentă cu Parlamentul, cu abdicarea de la rolul său constituţional şi prin nesocotirea, în acelaşi timp, a obligaţiei de loialitate constituţională faţă de Parlament, ca unică autoritate legiuitoare a ţării”.

Președintele PSD și șeful Camerei Deputaților consideră că judecătorii CCR trebuie să soluționeze conflictul juridic de natură constituţională dintre Parlamentul României şi Guvernul României și să stabilească și conduita de urmat de autorităţile publice implicate în vederea restabilirii ordinii constituţionale.

Recent, ordonanța a fost atacată la CCR de AUR, S.O.S. România și PACE. Totuși, CCR a respins sesizarea depusă, confirmând constituționalitatea modificărilor aduse ordonanței SAFE.

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