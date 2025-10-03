Ce măsuri propune Ilie Bolojan pentru relansarea activității în domeniul procesării produselor agricole

Premierul Ilie Bolojan a propus o serie de măsuri privind relansarea activității în domeniul procesării produselor agricole. Trebuie să susținem campionii acestor zone, a explicat Bolojan, vineri, în cadrul unei conferințe de presă în care a făcut bilanțul primelor 100 de zile de guvernare.

Potrivit lui Ilie Bolojan, România are „mai multe sectoare cu un mare potențial”. El a oferit exemplul procesării produselor agricole.

„Importăm o mare parte din produse unde avem capacitatea ca în plan intern, dacă susținem aceste industrii, să creștem foarte mult capacitatea de producție”, a explicat șeful Guvernului adăugând că „trebuie să susținem campionii acestor zone”.

Bolojan a mai spus că a discutat cu reprezentanții marilor rețele comerciale și a stabilit ca prin intermediul acestora produsele românești competitive să fie exportate.

Premierul a spus că mai spus că industria de profil din România poate fi încurajată prin construirea de depozite și prin standardizarea producției agricole în fermele mici astfel încât produsele să ajună în marile rețele comerciale.