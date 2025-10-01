Ce spune Comisia Europeană despre deficitul României și cât de aproape suntem de pierderea fondurilor europene

În contextul în care Comisia Europeană a transmis Parlamentului European o scrisoare privind posibila suspendare a fondurilor europene pentru România din cauza deficitului bugetar ridicat, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat miercuri seara, că ţinta de deficit negociată recent este de 8,4% din PIB, faţă de ţinta de 7,7% stabilită prin decizia Consiliului din iulie.

„Ţinta aprobată prin bugetul anului 2025 era 7%. Ţinta stabilită prin decizia Consiliului UE din iulie era de 7,7%. Deci, practic, scenariul de la care noi am plecat era un scenariu de la 7,7% la 8,4%. Imediat după finalizarea rectificării, publicarea rectificării, în zilele următoare vom intra din nou în discuţii cu Comisia Europeană pentru a vedea exact care sunt chestiunile care rămân nereglementate înaintea Consiliului din 10 octombrie. Nu cred că mai poate fi vorba, în contextul actual, după adoptarea pachetului 1 şi după tot ce am prevăzut deja în pachetul 2 şi măsurile luate, nu cred că mai poate fi vorba de o activare a clauzei respective privind fondurile europene, dar ea rămâne în continuare, bineînţeles, în discuţie, pentru că există deja scrisoarea transmisă către Parlamentul European”, a spus Nazare.

Ministrul Finanţelor a precizat că, pe măsură ce România ia măsuri, acestea sunt recunoscute atât de Comisie, cât şi folosite ca argumente în Parlamentul European pentru a convinge că activarea clauzei nu este oportună.

„Am luptat împotriva acestei activări de clauză la ultimul Consiliu, am discutat despre această clauză la Consiliul Informal de la Copenhaga şi nu cred că, în următorul Consiliu, această chestiune va fi activată. Cred că am făcut progres în acest sens, dar, repet, nu este o chestiune care a fost complet eliminată. Ea este încă în discuţie”.