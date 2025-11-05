Ce vrea să facă Daniel Băluță cu banii Bucureștiului. Veștile ce vor afecta atât primăria, cât și companiile municipale

„Întreg aparatul de specialitate, direcțiile primăriei, dar și companiile municipale, vor fi analizate din punct de vedere econimic, iar lucrurile sunt simple. Acolo unde vom găsit eficiență economică, nu vom interveni, însă nu voi sta cu mâna în sân dacă specialiștii vor constata risipă în anumite compartimente, pentru că avem nevoie de bani pentru investiții, pentru cultură, pentru sport și tineret, pentru stimularea investițiilor și sub nicio formă pentru a susține operațiuni economice ineficiente”, a declarat Băluță în timpul discuției cu jurnalistul Cosmin Roscior.

Edilul a continuat a punctat necesitatea urgentă de a analiza modul în care sunt distribuiți banii de salarii pentru întregul aparat de specialitate de la nivelul Primăriei Capitalei.

„Trebuie să fim atenți la costurile salarizării la nivelul întregii primării. Din punct de vedere rațional, nu avem niciun motiv să nu facem asta, întrucât eu am aplicat această metodă la Sectorul 4, iar aici am ajuns deja la un nivel foarte bun, în sensul în care cheltuim pe salarii cel mult 20% din cotele pe care le primim lunar, respectând, așa cum e normal, niște parametri economici. În acest fel, putem avea bani, sume mari de bani pe care le putem distrubui acolo unde este ce mai mare nevoie de ele”, a afirmat Daniel Băluță.