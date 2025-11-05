Ciprian Ciucu denunță o campanie de defăimare: Mizeria acestei campanii este fără margini

Ciprian Ciucu acuză, pe Facebook, o campanie coordonată de calomnie, site-uri, reclame pe TikTok și postări pe Facebook și anunță că se va documenta pentru a-i chema pe autori în instanță.

Ciprian Ciucu a publicat pe Facebook un mesaj dur în care a descris drept „fără margini” campania de denigrare la adresa sa.

El a acuzat autorii că au creat site-uri cu articole calomnioase, că au investit sume importante în reclame pe TikTok și că folosesc platforma Meta pentru a disemina materialele, pe care le-a numit „manipulare odioasă”.

„Au înființat site-uri și au scris articole calomnioase la adresa mea, lucruri care NU au legătură cu adevărul!”, a scris Ciucu, precizând că în materialele respective se folosesc elemente onorabile din cariera sa și le prezintă în manieră denigratoare.

El a afirmat că în spațiul online circulă și imagini cu fotografia sa în contextul unor camioane, pe care le consideră parte din aceleași atacuri.

Primarul a anunțat că se documentează cu privire la legalitatea campaniei și intenționează să dea în judecată autorii. „O fi legal? Mă documentez și îi voi chema în justiție!”, a transmis Ciucu.

El a îndreptat acuzații directe către „Daniel”, susținând că aceasta ar avea „interes, bani negri și buget de campanie fără limite”.

Ciucu a încheiat mesajul spunând: „Să îți fie rușine, Daniel!”.