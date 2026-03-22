Ciucu, despre terenul din fața Cărturești: „Un jmecher a pus mâna pe el. Incredibil cum a fost orașul prădat”

Ciprian Ciucu spune că s-a întrebat ani de zile de ce acel teren din centrul Bucureștiului arată așa cum arată. Răspunsul l-a surprins chiar și pe primar.

Terenul este proprietate privată. A aparținut inițial blocului din vecinătate, dar un particular a pus mâna pe el. Primarul nu a detaliat cum s-a produs transferul, dar a sugerat că tranzacția a fost cel puțin dubioasă.

Muncitorii ALPAB, dați în judecată pentru că l-au curățat

Directorul ALPAB i-a relatat primarului că la un moment dat a intrat cu muncitorii pe teren și l-a curățat. Proprietarul a reacționat imediat. A depus plângeri penale pentru violare de proprietate.

Între timp, arhitectul șef al Capitalei a primit de aproximativ zece ori cereri de certificat de urbanism din partea aceluiași proprietar. Acesta vrea să construiască un bloc pe terenul din fața clădirii-monument.

Ce urmează: expropriere și amenzi

Primarul Sectorului 1, George Cristian Tuță, i-a promis lui Ciucu că se va ocupa de expropriere. Pe listă se află și restaurantul din incinta Cinema Patria. Blocul și cinematograful vor intra în programul de consolidare.

Până la finalizarea procedurilor, Ciucu a anunțat că mașinile parcate pe teren și pe trotuar au fost deja îndepărtate. Vor urma amenzi, inclusiv pentru starea în care se prezintă terenul.

„O bună parte din mandatul meu va fi despre reparații. Trebuie să reparăm mizeriile trecutului”, a scris Ciucu pe Facebook.