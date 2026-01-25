Ciucu: Îmi voi asuma cele mai importante reforme structurale. Instituții desființate

„Nu mă plâng. Eu îmi voi asuma cele mai importante reforme structurale ale acestei primării de 35 de ani. Cele mai importante mi le voi asuma. Evident, nu voi avea nevoie decât de consiliul general ca să fie cu mine și să le voteze. Adică vor fi restructurări. E probabil să crească și prețul la abonamentele și biletele STB. O să-mi iau înjurături pe tema aceasta. Vom începe colectarea pe parcări. Vor fi restructurări. (…) Eu o să fac tot ce ține de mine și nu o să stau cu mâna întinsă la guvern”, spune primarul general Ciprian Ciucu, duminică, la Antena 3 CNN.

Ciucu afirmă că a pus pe hârtie banii de care are nevoie și el va face „ce ține de mine, inclusiv să creez venituri”.

„Eu o să atrag bani pentru proiectele importante ale municipalității, de la risc seismic până la construcția de spitale, pentru că vrem să facem lucruri foarte importante în București, proiecte de regenerare urbană. Deci nu o să stau doar să aștept de la guvern și nu sunt o victimă. Numai că sunt forțat și este datoria mea să spun oamenilor adevărul. Despre asta este vorba. Adică tot ceea ce fac eu și tot ce pot face, pentru că deja m-am evaluat inclusiv de structurări și comasare, pot să anunț acum că pun pe masa Consiliului General desființarea deja a patru instituții (…). Sunt niște instituții, așa zis culturale sau sociale, care produc foarte multe datorii din faptul că au sediile închiriate, au diferite consumabile, nu produc ceva în mod real. Centrul pentru seniori, de exemplu, este unul dintre ele. Acest centru pentru seniori trebuie să existe la nivel de sectoare, cum și Sectorul 6 de DGASPC, o grămadă, dar și alte sectoare, deci dublăm cumva. (…) Centrul pentru tineret, pentru că la un moment dat proiectul acesta a fost despărțit pentru a face locul anumitor persoane. Nu are nicio funcționalitate, dublează activitatea, se va închide. Centrul cultural Lumina va fi absorbit de către ARCUB, care de asemenea produce costuri fără să aibă un impact semnificativ. Și voi continua, aici este doar începutul”, mai spune primarul general.